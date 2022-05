Funcionando 24h/dia, setor é fundamental para o ordenamento de Volta Redonda

A Central de Atendimento Único (CAU), que funciona na Ilha São João, realizou 4.403 atendimentos telefônicos no mês de abril, com destaques para a Prefeitura Municipal (156), que somou 890 solicitações, seguida da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), com 874 pedidos.

A CAU é conhecida da população de Volta Redonda que procura os serviços de manutenção da cidade e da área de segurança pública. Em abril, os destaques do atendimento ficaram assim: PMVR-156 (890); Polícia Militar (874); Guarda Municipal (835); suporte EPD (297); Agendamento da Dívida Ativa (54); Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (25) e Polícia Civil (16).

As solicitações feitas abrangem serviços diversos, entre eles: poda de árvores (62); fiscalização ambiental (55); capina e roçada (47); maus tratos a animais (44); fiscalização de obra irregular (33); buracos na via pública (29); problemas com bueiros (26); retirada de veículo abandonado (21); fiscalização de estabelecimento irregular (16); poluição sonora (16); Zoonoses (13); sinalização de via pública (9); verificação de focos de dengue (7); semáforo (6) e equipamento público danificado (2).

De acordo com a coordenadora da CAU, Sâmea Borges, “as manifestações são recebidas através do atendimento telefônico e via Whatsapp, com entrada e saída de informações constantes. Após análises dos dados contidos nas manifestações protocoladas, estas são direcionadas para as secretarias/autarquias para as medidas cabíveis”, explicou. Atualmente, 15 funcionários exercem o atendimento 24 por dia.

“A CAU é essencial para o nosso município, por aliviar todos os setores, uma vez que otimiza os atendimentos e agiliza as soluções, porque se a comunicação não estiver certa, as forças de segurança não conseguem chegar em tempo para encontrar o resultado almejado”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

A CAU presta atendimento pelos números: 153 (Guarda Municipal) 156 (PMVR); 199 (Defesa Civil); 190 (Polícia Militar) e 197(Polícia Civil).