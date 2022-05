Ação foi realizada na madrugada deste domingo e contou com a participação da Polícia Militar e da Guarda Municipal

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Ordem Pública, em conjunto com agentes de segurança do 28 ºBatalhão de Polícia Militar, realizou na madrugada deste domingo, 08, uma operação integrada para coibir furtos, roubos e arrombamentos a estabelecimentos comerciais, residenciais e logradouros públicos no Centro da cidade e na área gastronômica do bairro Ano Bom. Dados da força de segurança apontam para um aumento dos casos nas últimas semanas.

Segundo o secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, a ação foi planejada e adotada entre meia noite e seis da manhã. “As câmeras de segurança captaram imagens dos envolvidos nos crimes e todo material está a disposição da Policia Civil, que está investigando casos de arrombamento na cidade”, destacou.

Durante a operação não foram registradas ocorrências. “Com o comboio patrulhando as ruas, esse resultado já era esperado. Ocorreu a prevenção aos citados crimes. Vamos dar continuidade a medida para trazer tranquilidade a nossa população”, destacou o Capitão Daniel Abreu.

A operação terá continuidade com as forças de segurança trabalhando em conjunto na cidade para otimizar a ostensividade e potencializar os resultados. Fotos: Chico de Assis