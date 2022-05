UCGs orientam as podas de 242 árvores em 28 bairros de Volta Redonda

Equipes também retiraram 65 veículos abandonados das ruas, entre outros serviços prestados

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda, através das equipes da Unidade de Guarda Comunitária (UGC), intensificou os trabalhos no mês de abril, agindo de forma integrada com outros órgãos municipais, em busca de soluções para os serviços solicitados por cidadãos e por seus representantes, através das associações de moradores.

Sob a orientação das equipes foram podadas 242 árvores em 28 bairros, priorizando a segurança primária, desobstruindo a iluminação pública e aumentando a sensação de segurança. A UGC é a ligação com os bairros, através das suas associações e de seus moradores, indicando com mais precisão quais as árvores que têm prioridade de poda.

“Sabemos que estamos iniciando a coordenação do serviço de poda de árvores e que temos muito trabalho pela frente, mas seguimos focados de forma incansável para que a poda seja regularizada em toda a cidade, num curto espaço de tempo”, afirmou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

As equipes da UCG retiraram das ruas de toda a cidade, 65 veículos em estado de abandono, depois de terem feito contato com os proprietários e estabelecido um prazo para a remoção (Decreto 15.601).

Nove automóveis foram encaminhados ao Depósito Público Municipal, pois os proprietários não realizaram a remoção. Dois veículos foram conduzidos para um local seguro e coberto com a ajuda do guincho da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), oportunizando sem nenhum custo aos donos, mas dentro dos limites do município.

A UGC ainda agilizou os seguintes serviços: retirada de entulho (01); demolição de construção que estava ocupando parte de via pública (01); apoios para a fluidez de trânsito por causa de acidentes (03); desobstrução de calçada para livre acesso aos pedestres (01); retirada de comércio irregular em calçada (02) e veículo removido ao Depósito Público por condutor não possuir a Carteira Nacional de Habilitação-CNH (01).

A UGC mantém contato direto com os cidadãos através de grupos de Whatsapp, para facilitar a comunicação e encontrar soluções mais rápidas para as solicitações feitas. Fazem parte ainda do cotidiano das equipes as rondas com paradas periódicas por todos os bairros da cidade, aumentando a sensação de segurança e coibindo atos ilícitos.

“Não existe segurança pública sem a participação direta da população e as denúncias podem ser feitas aos canais competentes, para que possamos planejar as nossas ações e obtermos sucesso nas soluções”, salientou o secretário Luiz Henrique.

As denúncias e os pedidos de serviços podem ser feitos à Central de Atendimento Único (CAU), além do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) e à própria Guarda Municipal, através dos números de emergências 156, 190, 153 e 199.