Corpo de mulher é encontrado no Rio Paraíba do Sul, em Três Rios

O corpo de uma mulher, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta terça-feira, dentro do Rio Paraíba do Sul, na altura da Avenida Tenente Enéas Torno, no bairro Nova Niterói, em Três Rios.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e um mergulhador retirou o cadáver do rio. A Polícia Militar foi acionada por volta das 10h30min e aguardou a chegada do perito da Polícia Civil para liberar o corpo que foi liberado em seguida.

O rabecão dos bombeiros retirou o cadáver que foi levado para o Instituto Médico Legal, de Três Rios. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Três Rios.