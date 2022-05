Volta Redonda vence o Maricá e está invicto na competição; 2 x 0

O Volta Redonda venceu o Maricá por 2 a 0 na noite desta quinta-feira, pela segunda rodada da Série A2 do Campeonato Carioca no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Os gols foram marcados no segundo tempo por Bruno Santo, que agora soma cinco gols no certame.

O Maricá teve um pênalti a seu favor, mas o goleiro Vinícius Dias defendeu. O Voltaço vencia a partida por 1 x 0. Com a vitória, o Volta Redonda reassumiu a liderança do grupo B, com 6 pontos conquistados em dois jogos. O Maricá segue na lanterna, ainda sem pontuar.

Os dois times voltam a jogar na próxima quarta-feira, às 15 horas, pela terceira rodada. O Maricá enfrenta o Gonçalense (Petrópolis) no estádio Atílio Marotti, em Petrópolis.

O Volta Redonda encara o Artsul, também fora de casa, no estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ).