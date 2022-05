Os policiais rodoviários federais (PRF) Leonel Primo e André Braga compareceram de surpresa no aniversário de Giovana, de 7 anos, no Colégio Municipal Cabral, no bairro Cabral, em Resende. O pai da menina informou aos policiais da 7ª Delegacia da PRF que o sonho da menina, desde os 5 anos, era ser uma policial rodoviária federal. Os agentes decidiram a comparecer e fazer4 uma surpresa para a pequena Giovana. Quando os policiais entraram na sala de aula a menina ficou emocionada e muito feliz com a surpresa.

Além da presença dos policiais a Giovana também teve a oportunidade de conhecer uma viatura caracterizada da PRF, com direito a acionar a sirene.

– Como estamos na campanha “Maio Amarelo”, com foco na segurança viária, também foi realizada uma mini palestra sobre educação para o trânsito para toda a turma da Giovana – informaram os agentes.