Verba para aquisição foi destinada pelo deputado Antonio Furtado e apoiada por outros parlamentares

A prefeitura de Volta Redonda informou ao deputado federal Delegado Antonio Furtado, nesta sexta-feira, dia 13, que finalizou o processo de compra do aparelho de ressonância magnética. A previsão é de que os atendimentos, para toda a região Sul Fluminense, sejam iniciados em outubro. A quantia para a aquisição é resultado de uma emenda no valor de R$ 6,4 milhões de reais, destinada à cidade por iniciativa do deputado Antonio Furtado e apoiada por outros parlamentares.

De acordo com o último censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Sul Fluminense tem uma população de aproximadamente 1.090.061 habitantes. Mesmo com o número expressivo de moradores, antes de Volta Redonda adquirir o aparelho de ressonância, nenhum outro município da região contava com o equipamento. A necessidade de exames dos pacientes é suprida por convênios particulares, o que acaba gerando aumento no tempo de espera para a realização do procedimento e maior custo para as cidades.

O aparelho será instalado no Hospital Regional do Médio Paraíba Drª Zilda Arns Neumann, no bairro Roma, em Volta Redonda. Segundo Furtado, a unidade foi escolhida para abrigar o equipamento em razão da sua localização, que permitirá que moradores de outros municípios tenham acesso facilitado. O hospital é margeado pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116).

– Somamos esforços, conseguimos essa grande conquista. É um sonho realizado e o fim de uma demanda reprimida, que impedia os pacientes de realizar o procedimento com a rapidez necessária. Esse aparelho ajudará muitas pessoas, de toda a região, que precisam de um exame específico, como a ressonância – destacou.

O deputado considera a aquisição do aparelho uma iniciativa pioneira e um grande avanço na detecção precoce de problemas de saúde, completando que o equipamento possibilitará tratar de forma mais rápida e evitar possíveis agravamentos.

– A ressonância produz imagens com alta resolução das estruturas internas do corpo. Tem uma abrangência maior para registrar a imagem da área analisada e consegue captar mínimas alterações. Isso favorece o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento e a recuperação do paciente. Estamos falando de um exame que oferece um diagnóstico preciso, evitando que o paciente repita outros procedimentos. Por não contar com radiação, permite que grupos de risco, como grávidas e pessoas com a imunidade baixa, possam realizar o exame de forma mais segura – concluiu.