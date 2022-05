Polícia Militar apreende drogas em Levy Gasparian

Policiais militares do 38º BPM apreenderam no domingo, dia 15, um simulacro de pistola e uma carga contendo maconha e cocaína no Bairro Reta, em Levy Gasparian.

Os agentes estavam em patrulhamento quando foram informados sobre um suspeito que estaria praticando o tráfico de drogas na localidade. Os policiais fizeram o cerco, mas o suspeito conseguiu fugir.

Após buscas no terreno foram encontrados o simulacro e a carga de entorpecentes. O material foi encaminhado à 108ª Delegacia de Polícia, onde o fato foi apresentado