Colisão envolve duas motos na BR-393, em Barra do Piraí

Um acidente envolveu duas motos no final da noite de domingo, por volta das 22h40min, no km 280, da Rodovia BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no Bairro de Fátima, em Barra do Piraí.

A motocicleta Kawasaki Ninja conduzida por um homem, de 36 anos, e uma passageira, de 38 anos, seguia sentido Barra do Piraí, quando colidiu na traseira da motocicleta Honda/CG condutor, de 42 anos, que seguia no mesmo sentido.

Com o impacto das motos, ambos os condutores, bem como a passageira, foram socorridos e conduzidos para o hospital São João Batista em Volta Redonda pelo resgate da concessionária.

Já no hospital, a equipe PRF ouviu os dois envolvidos bem como realizou teste de bafômetro em ambos os condutores. O condutor da moto Kawasaki Ninja que colidiu na traseira, resultou 0,59mg/L de ar expelido dos pulmões. Ficou constatada a embriaguez na condução do veículo.

Diante dos fatos, a equipe PRF procedeu até à 88ª DP para apresentação do fato ao delegado de polícia para as medidas cabíveis. Na delegacia ficou estipulada uma multa de R$ 3mil.

O condutor (já na condição de preso) teve que passar por procedimento cirúrgico tendo que ficar internado no hospital São João Batista, motivo pelo qual a equipe permanece no hospital aguardando transferir a cautela do preso à equipe da PMERJ acionada pela 88ª DP.