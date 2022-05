Policiais militares do 10º BPM abordaram um coletivo no início da noite desta segunda-feira, por volta das 19 horas, na Rua 15 de Novembro, no Centro de Piraí.

Um passageiro em atitude suspeita foi abordado. Em revista na bolsa do suspeito foram encontrados uma farta quantidade em dinheiro. O suspeito disse não ter o comprovante do dinheiro e que tinha passagem por tráfico de drogas.

Com ele foram apreendidos um cordão de ouro 16 quilates, uma pulseira de ouro 16 quilates e um iPhone 12. A documentação do suspeito foi checada e os agentes descobriram que havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça.

Os policiais pediram auxílio aos seus companheiros e o suspeito recebeu voz de prisão. Logo em seguida o homem foi levado para a Delegacia de Polícia, de Piraí.