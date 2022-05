Durante a semana foram removidos ao Depósito Público 26 veículos irregulares, nas fiscalizações feitas em diversos pontos de Volta Redonda

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), e o 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) trabalharam durante toda a semana (entre os dias 9 e 15), com a Operação VR em Ordem. Por conta de irregularidades, foram removidos ao Depósito Público Municipal 26 veículos, sendo 24 motocicletas, um carro e um reboque.

As motocicletas foram encaminhadas ao Depósito Público por estarem sem placas; condutores sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH); descarga livre e mau estado de conservação do veículo.

Uma delas foi flagrada pelo secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Barbosa, na sexta-feira (13), no bairro Santo Agostinho. Foi usado um reagente, normalmente utilizado pelos peritos do Detran, para poder encontrar a irregularidade no chassi, comprovando a clonagem, através de números diferentes.

A motocicleta estava também com descarga livre; placa levantada para burlar a fiscalização e ainda consta na Base Nacional do Ministério da Justiça com registro de roubo/furto. Ela foi encaminhada à 93ª DP (Delegacia de Polícia) para as medidas cabíveis.

O Corsa verde foi retirado da Avenida Adalberto de Barros Nunes, após ter se envolvido em um acidente de trânsito e ter sido abandonado pelo condutor no meio da via. Já o reboque removido ao Depósito Público estava acoplado em uma motocicleta, sem placa, sem documento e o condutor não possui CNH.

“Os veículos retirados das ruas contribuem para tornarmos o trânsito mais seguro, pois não têm condições de rodar nas ruas sem oferecer perigo a outras pessoas e até aos próprios condutores. Estamos no Maio Amarelo, de prevenção mundial dos acidentes de trânsito, e intensificamos a fiscalização”, afirmou o secretário.

Fotos cedidas pela Semop/Secom/PMVR