Apresentação em comemoração aos 200 anos da Independência será nesta sexta-feira, dia 20, às 17h, no térreo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni

A Prefeitura de Volta Redonda recebe nesta sexta-feira, dia 20, a banda de música do Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro. A apresentação é uma homenagem aos 200 anos da Independência do Brasil e acontecerá a partir das 17h, no térreo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

Como forma de homenagem a esse marco histórico, a banda formada por 33 músicos vai executar sucessos consagrados, além de dobrados militares (gênero musical brasileiro derivado das marchas militares) que marcam a história da Marinha do Brasil. De acordo com o secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, a Marinha do Brasil está realizando ao longo deste ano comemorativo, apresentações em diversas regiões do país.

“A secretaria de Cultura conversou com o grupamento e o local da apresentação foi definido para ser no térreo da Biblioteca Municipal. Um espaço amplo e conhecido por todos da cidade, de fácil acesso. Estamos organizando o espaço para recebermos a Banda da Marinha, conhecida nacionalmente e que este ano está se apresentando de forma itinerante em diversas regiões”, comentou.

O prefeito Antonio Francisco Neto citou que o município se sente honrado em receber essa apresentação.

“A Banda da Marinha é uma referência para o Brasil e Volta Redonda tem muito orgulho de ser escolhida para receber essa apresentação. Convidamos toda a população para prestigiar esse espetáculo musical”, disse Neto.

Serviço

Dia: 20/05, às 17h

Apresentação: Banda de música do Grupamento de Fuzileiros Navais do RJ

Local: térreo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, Vila Santa Cecília