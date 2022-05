Policiais militares do GAT (Grupo de Ações Táticas), e com participação do Superior Oficial abordaram na tarde de quarta-feira, um suspeito com uma mochila no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Durante abordagem os agentes encontraram dentro da mochila 79 pinos de cocaína, cinco de crack, 19 tiras de maconha, 62 pedaços da mesma droga, um rádio transmissor e R$ 50.

O suspeito foi preso e levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, para as devidas providências.