Um ônibus da Resendense foi incendiado e um da Colitur foi depredado na manhã desta sexta-feira (20), após a morte de um suspeito numa ação policial, na Avenida Presidente Kennedy, na Vila Delgado, em Barra Mansa,

Segundo as primeiras informações, ninguém ficou ferido por conta do incêndio. A Polícia Militar continuava no local, com policiamento reforçado. Relatos de passageiros informam que vários ônibus que passavam pelo local também foram atingidos por pedradas. “Foi desesperador”, disse uma passageira em um áudio que circula pelas redes, informando ainda que teve que se abaixar para não ser atingida pelas pedras.

A Polícia Militar continuava no local, com policiamento reforçado. O trânsito no trecho está bloqueado. No momento desta publicação, muito tumulto era registrado no local. A notícia está em atualização.