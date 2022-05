PRF realiza palestras educativas em parceria com o Sest/Senat de BM

A equipe do GFT da Delegacia de Resende (RJ), em mais uma atividade referente à Operação Maio Amarelo, este ano com o tema ” Juntos Salvamos Vidas “, realizou, na quinta-feira, dia 19, duas palestras educativas em parceria com o SEST / SENAT de Barra Mansa.

A primeira palestra teve como público alvo motorista profissionais de veículos de carga da transportadora TORA em Barra Mansa, onde foram abordados temas relevantes para a segurança viária e tópicos específicos, como por exemplo a Lei do Descanso para motoristas profissionais.

A segunda palestra, foi realizada para uma turma de alunos do curso de Instrutores de Trânsito do SEST/SENAT em Barra Mansa, que habilita instrutores de ensino teórico e prático de direção para atuação em CFCs – Centros de Formação de Condutores.

Nesta última, buscou-se trazer aos alunos que serão futuros formadores de condutores, algumas experiências da vivência prática dos policiais rodoviários federais nas rodovias, sobretudo no que se refere aos principais tipos de acidentes que ocorrem nas rodovias federais, bem como as infrações de trânsito mais praticadas que corroboram como causa desses acidentes.

Foi apresentado aos alunos dados estatísticos que mostram a gravidade da violência no trânsito do Brasil, somente em 2020 mais de 32 mil mortes, bem como o enorme custo social que estes acidentes representam, cerca de 50 bilhões de reais a cada ano. Foi debatido ainda a importância do Tema Direção Defensiva e o importante papel que eles terão no processo de educação e conscientização dos futuros condutores quanto às suas condutas e ao comportamento no trânsito, fazendo-os refletir sobre como nossas decisões impactam a vida de outras pessoas no trânsito, reforçando a responsabilidade de todos para um trânsito mais humanizado e seguro.

As ações atingiram por volta de 100 pessoas.