O julgamento do casal Clerison Kelber Martins e Fabrissia Rocha de Alcântara Martins, acusado pela morte, por espancamento, da afilhada Anitta Myllena de Oliveira Reis, de 3 anos, no dia 31 de março de 2018, está previsto para esta segunda-feira, às 10 horas, no Fórum de Porto Real.

A criança e a irmã, então com 10 anos de idade, estavam aos cuidados do casal porque os pais dela, moradores da Vila Elmira, em Barra Mansa, se encontravam presos por tráfico de drogas.

O CRIME

O Instituto Médico Legal (IML), de Resende confirmou na manhã da segunda-feira, dia 3 de abril de 2018, que Anitta Myllena de Oliveira Reis, de 3 anos e meio, foi espancada até a morte. No sábado, dia 31 de março de 2018, a criança foi levada ao hospital pelo homem que cuidava dela, com hematomas nas pernas, braços e cabeça. Ela já chegou morta. A direção do hospital comunicou o fato à Polícia Civil.

O suspeito foi preso ainda no hospital. Contra ele, havia um mandado da Justiça por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Ele deve responder também por homicídio. Fabrissa foi presa no dia 4 de abril de 2018, a pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que entendeu ter havido omissão por parte dela em relação à agressão sofrida pela criança. Em seu depoimento, Clerison disse que a companheira não estava em casa, pois teria ido a Barra Mansa. (Foto cedida pela família)