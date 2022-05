Semana de Arquitetura e Urbanismo será aberta ao público e a profissionais da área

A Estácio Resende inicia nesta segunda-feira (23), às 18h, a Semana Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo. Até sexta-feira (27), palestras remotas e presenciais tratarão de temas como mobilidade urbana, eficiência energética e a história da Lagoa da Turfeira. O evento é aberto a alunos e profissionais da área, e ao público externo, gratuitamente. Para participar, basta realizar a inscrição pelo link www.encurtador.com.br/fiyR5 .

Profissionais experientes atuantes nas áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia, e professores da Estácio, abordarão nas palestras outros assuntos como Engenharia Civil e suas aplicações, Formação Acadêmica e Vida Profissional e Atualizações quanto ao ensino de Arquitetura e Urbanismo, este último tema a ser tratado na abertura da Semana Acadêmica pela vice-presidente Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU/RJ), Luciana Mayrink.

O evento contará ainda com apresentação de trabalhos acadêmicos de alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Estácio Resende, atividades relacionadas à área e ações de escritório modelo do curso, que realiza levantamento arquitetônico, projetos de interiores e paisagismo.

A Estácio Resende fica na Rua Zenaide Vilela s/nº, no bairro Jardim Brasília

Programação

23/05 (segunda-feira)

19h – Atualizações quanto ao ensino de Arquitetura e Urbanismo, com Luciana Mayrink, arquiteta e urbanista, vice-presidente CAU/RJ, no campus da Estácio Resende

20h – Engenharia Civil e suas aplicações, com Mateus de Paula Ferreira, engenheiro civil e urbanista, no campus da Estácio Resende

24/05 (terça-feira)

19h – A Lagoa da Turfeira em Resende – Um pouco da sua história, com o professor da Estácio, Geraldo Lauria, no campus da Estácio Resende

25/05 (quarta-feira)

18h – Formação Acadêmica e Vida Profissional, com Caleb Chaves, arquiteto e urbanista, no campus da Estácio Resende

26/05 (quinta-feira)

18h – palestra via Microsoft Teams sobre ‘Adaptações para melhoria de eficiência energética predial’, com o engenheiro Douglas Côrtes

27/05 (sexta-feira)

19h – Mobilidade urbana não é trânsito, com Ton Kneip, arquiteto e urbanista, no campus da Estácio Resende