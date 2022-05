Barra Mansa abre processo seletivo para vagas na Educação

Oportunidades são para suprir as demandas da rede, mesmo após convocação do último concurso público

A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Educação, abre processo seletivo para suprir as demandas da rede municipal de ensino. De acordo com o edital, são vagas divididas em cadastro de reserva, ampla concorrência e vagas referentes à Lei Municipal 4963/21, que destina 20% das vagas para o primeiro emprego. As inscrições serão abertas a partir das 9h desta quarta-feira, dia 25, e seguirá até as 23h59 de sexta-feira, dia 27, através do site https://www.barramansa.rj.gov.br/processo-seletivo-educacao-2022/.

O secretário da Pasta, Marcus Barros, destacou que mesmo após a realização do concurso público, nº 001/2020, algumas demandas ainda precisam ser supridas. “Mesmo com todas as convocações que fizemos referentes ao último concurso público, ainda existe demanda na rede. Precisamos suprir essas carências para poder continuar oferecendo uma educação de qualidade aos nossos estudantes”, destacou o secretário.

De acordo com o edital, as vagas disponíveis são para a contratação imediata e a formação de cadastro de reserva. “Será um processo seletivo simplificado, pois temos cargos que precisam ser preenchidos de imediato”, ressaltou.

Serão disponibilizadas 662 vagas para cadastro de reserva, 594 para ampla concorrência e 64 referentes à Lei Municipal 4963/21. Os cargos são: agente de apoio à Educação; agente disciplinador; auxiliar de serviços gerais; auxiliar de recreação; auxiliar de secretaria; intérprete de Libras; monitor de transporte escolar; motorista; orientador educacional; orientador pedagógico; professor de Administração; professor de séries iniciais; professor de Artes; professor de Ciências; professor de Educação Física; professor de Geografia; professor de História; professor de Inglês; professor de Matemática; professor de Português; professor de Ética e Cidadania; professor de Língua Estrangeira Espanhol; professor de Língua Estrangeira Francês; nutricionista e secretário escolar.

Essas e outras informações estão disponíveis no edital, que pode ser acessado através do site https://www.barramansa.rj.gov.br/processo-seletivo-educacao-2022/. Fotos: Arquivo/Paulo Dimas