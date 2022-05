Bispo nascido em Valença é nomeado cardeal pelo Papa Francisco

O bispo dom Paulo Cezar Costa, nascido em Valença, foi nomeado cardeal, neste domingo (29) pelo Papa Francisco. Atualmente na Arquidiocese de Brasília, dom Paulo Cezar foi anunciado junto com outros cardeais nomeados pelo Sumo Pontífice, entre eles o também arcebispo metropolitano de Manaus, dom Leonardo Steiner. Papa Francisco fez o anúncio na oração do Regina Coeli, quando a igreja católica festeja a Ascensão do Senhor.

Os novos cardeais vão integrar o Consistório, que será criado no dia 27 de agosto deste ano. O Consistório é uma reunião, feita com todos os cardeais, para dar assistência ao papa nas suas decisões. Os cardeais, se tiverem menos de 80 anos, são responsáveis por eleger um novo papa. Dom Paulo Cezar é o mais novo cardeal em termos de idade: 54 anos.

HISTÓRIA – Dom Paulo Cezar Costa nasceu em Valença no dia 20 de julho de 1967. Foi ordenado sacerdote em 5 de dezembro de 1992, na Catedral Nossa Senhora da Glória, pelo bispo de Valença, dom Frei Elias James Manning. Em 1993 foi vigário paroquial na paróquia de São Pedro e São Paulo, em Paraíba do Sul. De 1994 a 1996 foi pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição e da Paróquia agregada de São Sebastião dos Ferreiros, em Vassouras. Em 2002, ao retornar dos estudos em Roma, assumiu a Paróquia de Santa Rosa de Lima, em Valença, onde ficou até 2007.

Naquele mesmo ano, ele assumiu a reitoria do Seminário Diocesano Paulo VI, em Nova Iguaçu. Foi também membro do grupo de peritos da Comissão Episcopal de Doutrina da CNBB (Conferência Nacional do Bispos do Brasil) e tornou-se membro do Instituto Nacional de Pastoral e coordenador do departamento de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).Em 24 de novembro de 2010 foi nomeado pelo Papa Bento XVI como bispo-auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Foi consagrado em 5 de fevereiro de 2011 como bispo-titular de Cescus por Dom Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. Seu lema episcopal é tirado da Segunda Carta a Timóteo: “Tudo suporto pelos eleitos”.

Em 22 de junho de 2016 foi nomeado bispo da Diocese de São Carlos pelo Papa Francisco. Sua posse canônica ocorreu no dia 6 de agosto daquele ano. Em 20 de abril de 2020, o papa Francisco o nomeou membro da Pontifícia Comissão para a América Latina.No dia 7 de outubro de 2020, dom Paulo Cezar foi nomeado para da Arquidiocese de Brasília. “Não vou de mãos vazias, levo minha experiência de fé e vida em Valença, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro e em São Carlos, mas principalmente, vou levando aquilo que de mais precioso possuo: Jesus Cristo. Ele é a grande riqueza na minha vida”, declarou.