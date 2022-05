Idoso é preso com produtos furtados de supermercado

Um idoso, de 61 anos, foi preso na madrugada deste domingo, dia 29, com diversos produtos furtados de um supermercado na Rua Angélica, no bairro Nossa Senhora de Santana no Centro de Barra do Piraí (RJ).

Os policiais fizeram a abordagem quando ele passava de carro nas proximidades. O suspeito já havia sido preso no dia anterior por furtar o mesmo estabelecimento. Durante fiscalização, os agentes apreenderam 78 sacos de pó de café, 18 vidros de azeite, três frascos de adoçante, um pote de leite ninho e um recipiente de limpeza.

No dia anterior ele havia furtados mesmos produtos. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí, onde vai responder por furto a estabelecimento comercial.