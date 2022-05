Comandante da 3ª Cia participa de reunião no 10º BPMRJ

O comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar participou na manhã desta dessa segunda-feira, dia 30, da reunião do Conselho Comunitário de Segurança Escolar, (CCSE), na sede do 10° Batalhão de Polícia Militar.

O Conselho foi presidido pelo Comandante da unidade tenente-coronel Fófano, que enfatizou a importância desse encontro, pois com ele é possível conhecer as necessidades e assim desenvolver palestras, visitas, além de estabelecer patrulhamento no entorno das escolas, a fim de preventivamente proteger toda comunidade escolar.

Estiveram presentes os comandantes de outras quatro Companhias distribuídas nas áreas de atuação do Batalhão, como também representantes das Escolas, Guardas Municipais, Conselhos Tutelares, Policiais Militares do programa Proerd e a Patrulha Escolar.

Sendo esta, uma ação de fundamental importância para Sociedade, tratando-se de uma colaboração da Segurança Pública com Órgãos de Educação. Vale ressaltar que foram discutidas as demandas escolares da área, reforçando o apoio, orientação e atenção devida às crianças e adolescentes que muito necessitam desse trabalho em conjunto, dessa união! Fonte: 10º BPMRJ

Foto: Divulgação