Flamengo acerta com o técnico Dorival Júnior

Flamengo acerta a contratação do técnico Dorival Júnior

O Flamengo acertou com o técnico Dorival Júnior que vai chegar para ocupar o lugar do português Paulo Sousa, que não resistiu após a derrota para o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, no ‘Nabizão’, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O contrato de Dorival com o Flamengo será até o fim da temporada. A diretoria do clube agiu rápido após comunicar a decisão sobre a troca no comando da equipe e o nome do treinador, que já passou pelo Rubro-negro em outras oportunidades, foi bem aceito internamente.

Dorival, inclusive, já teria iniciado sua despedida do Ceará e conversado com alguns jogadores indicando sua saída do Vozão. Na noite da última quarta-feira, no Independência, a equipe bateu o América-MG por 2 a 0 numa excelente atuação.