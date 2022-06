Motoboy é assaltado durante entrega no Aterrado, em Volta Redonda

Um motoboy foi assaltado durante uma entrega nas proximidades da delegacia de Volta Redonda, no bairro Aterrado. O fato ocorreu na terça-feira (7), na Rua 535, mas somente neste domingo (12) que foi informado ao site.

Segundo a vítima, de 48 anos, o crime ocorreu na parte da noite. Moradora do Santa Rita do Zarur, ela relatou no boletim que dois homens altos, negros, vestindo calça jeans, vestindo blusa de manga comprida marrom, usando um par de chinelo e meia, o pararam em outra moto e anunciaram o assalto dizendo “desce, desce, perdeu”.

A vítima informou que ainda teve que entregar o seu celular aos bandidos. A moto da vítima é a Honda CG Start RJR-3F14. Qualquer informação sobre ela deve ser passada ao 190 da Polícia Militar. (Foto: Arquivo Pessoal)