Deputado acompanhou importantes entregas; objetivo dos investimentos é melhorar qualidade de vida da população

O fim de semana foi de intenso trabalho para o deputado federal Delegado Antonio Furtado, que esteve em Angra dos Reis, Rio Claro e Pinheiral, para acompanhar importantes entregas nas áreas da saúde, infraestrutura e lazer, viabilizadas por emendas de sua autoria.

Na região da Costa Verde, o parlamentar visitou o Hospital Municipal da Japuíba. Na unidade foram instalados três monitores multiparâmetros de sinais vitais na ala da pediatria, auxiliando a equipe médica a acompanhar a evolução dos pacientes em tempo real, colaborando diretamente na avaliação da resposta ao tratamento clínico oferecido às crianças.

Até o momento, Furtado destinou meio milhão de reais para a área da saúde. A previsão é de que, em julho, o hospital também receba um moderno aparelho de Raio-X digital, com tecnologia de ponta e imagem de alta resolução. O objetivo é ajudar a população angrense, potencializando a qualidade do atendimento prestado. Ele ainda lembrou que o equipamento ajudará, também, cidades vizinhas.

– Promover melhorias na saúde não é despesa, mas sim investimento. É claro que cuidamos de várias áreas, mas a saúde deve estar no centro da nossa atenção. Sobretudo, em um momento onde a pandemia evidenciou uma série de novas demandas. Cuidar da vida das pessoas é uma prioridade. Aproveito para agradecer o prefeito Fernando Jordão, um grande parceiro, apoiador das boas ações que estamos ajudando a promover em Angra dos Reis – concluiu o deputado.

Já em Rio Claro, o deputado esteve no Centro de Especialidades Médicas. No local, foi instalado um aparelho de ecocardiograma, custeado por uma verba enviada por Furtado no valor de meio milhão de reais. O parlamentar explicou que o equipamento é capaz de captar ondas sonoras do coração e transformá-las em imagem, para que o médico especialista possa analisar se o órgão está batendo normalmente e se o fluxo sanguíneo está adequado.

Além disso, o deputado ainda acrescentou que o exame também pode facilitar o diagnóstico de alguma doença ou, até mesmo, de uma insuficiência cardíaca urgente, como um infarto. A previsão é de que os atendimentos aos pacientes sejam iniciados em julho.

Em Pinheiral, Furtado marcou presença na inauguração da praça do bairro Chalé, a primeira da localidade, há tempos muito aguardada pela população. O espaço conta com um parquinho de madeira, mesa de jogos e bancos. A obra foi iniciada em novembro do ano passado e teve um investimento de aproximadamente R$ 200 mil reais. O deputado destacou que essa melhoria vai beneficiar as crianças, que contarão a partir de agora, com uma área apropriada para diversão e lazer.

Ainda no Chalé, as Ruas José de Souza Lima e Jorge Gregório dos Santos, receberam obras de drenagem e pavimentação, também já concluídas e entregues à população. Furtado contou que, enquanto delegado da cidade, em 2017, foi amparado pelo prefeito Ednardo, que sempre se mostrou solícito em ajudar à delegacia em obras de infraestrutura.

– Estou muito feliz com os investimentos promovidos em Pinheiral, sobretudo porque geram benefícios diretos à vida das pessoas, sejam através de lazer ou solucionando problemas estruturais. Continuarei colaborando para que essa cidade, que tenho um enorme carinho, possa seguir se desenvolvendo e ocupando um lugar de destaque na região – concluiu o deputado.