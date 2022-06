Troca de tiros deixa um ferido no bairro Coqueiros, em Volta Redonda

Um suspeito foi baleado durante uma ação da Polícia Militar no bairro Coqueiros, em Volta Redonda, na manhã desta segunda-feira (13). O caso ocorreu na Alameda 14, e os policiais informaram ter encontrado com o suspeito uma pistola, um rádio transmissor e uma mochila.

Segundo a PM, agentes do Serviço Reservado foram ao local verificar denúncia de homens armados traficando. Após montarem o cerco, os suspeitos perceberam a presença da PM, e teriam atirado contra os agentes. Os policiais revidaram e após o confronto terminar encontraram um deles no chão com todo o material.

A PM informou que acionou o Samu para atender o suspeito baleado. No momento desta publicação, ele ainda não havia dado entrada em nenhum hospital e não havia informações sobre o estado de saúde dele. A notícia será atualizada assim que chegarem novas informações.