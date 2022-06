Briga entre crianças acaba na delegacia de Valença

Um desentendimento entre crianças na noite de quinta-feira, por volta das 21h15min, acabou na Delegacia de Polícia, de Valença. Durante a confusão, algumas crianças jogaram pedras na casa de uma moradora e outra foi tirar satisfação.

As duas entraram em vias de fato. Bastante machucadas, foram parar no Hospital Escola em Valença. Depois, foram levadas para a Delegacia de Polícia, onde foi feito o registro de lesão corporal. As duas mulheres foram vítimas e autoras. Elas foram liberadas em seguida.