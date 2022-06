A Polícia Militar apreendeu na tarde desta sexta-feira (17), no bairro Santa Inês, em Volta Redonda, uma grande quantidade de drogas. Dois suspeitos foram detidos.

Segundo a PM, as drogas estavam em uma área de mata e algumas pessoas fugiram ao notarem a presença da guarnição. No local os policiais encontraram 1.730 trouxinhas de maconha, 52 pedras de crack e 51 pinos de cocaína. Além das drogas, os agentes apreenderam uma balança de precisão, duas baterias de rádio, 200 pinos vazios e diversas etiquetas com descrição de uma facção criminosa.

Após encontrarem o material, os policiais fizeram buscas pelo local, e encontraram os suspeitos. Em revista, nada de ilícito foi encontrado com eles. A dupla e o material foram levados para a delegacia. (Foto: PM/Divulgação)