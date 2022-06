Evento foi realizado neste fim de semana no Shopping Park Sul, no bairro São Geraldo

Dezesseis animais ganharam novos lares em um espaço de adoção promovido nesse sábado (18) pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, ligada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA).

A 17ª edição do “Família Animal” aconteceu no Shopping Park Sul, no bairro São Geraldo. Dez cães e seis gatos foram adotados na ação. Nesta edição o evento contou com a participação da Clínica Apaixonados por 4 Patas. A coordenadora municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, Ana Andrade, ressaltou a importância da adoção responsável.

“A adoção tem de ser responsável, os animais disponibilizados no evento eram provenientes de acumuladores acompanhados pela SMMA, apreendidos ou vítimas de maus-tratos. Durante a adoção, orientamos quanto aos cuidados com os animais, principalmente filhotes e pós-adoção nós acompanhamos a situação com os adotantes”, disse.

Durante os eventos promovidos pela Coordenadoria de Bem-Estar Animal, o interessado em ser um tutor precisa apresentar cópia de um documento de identidade, CPF, comprovante de residência, ser maior de 18 anos e assinar um Termo de Adoção Responsável, que orienta sobre bem-estar animal e guarda responsável.

Para doar

As pessoas que desejarem doar animais devem procurar a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal na SMMA para se cadastrarem e serem orientadas sobre as exigências legais para participar dos próximos espaços de adoção.

Outras informações podem ser obtidas através do telefone: (24) 3350-7123, ou na sede da SMMA, na Avenida Sete de Setembro, nº 7, condomínio A, bairro Aterrado. Fotos: Divulgação/PMVR