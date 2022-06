Volta Redonda empata com o Floresta, no Ceará

O Volta Redonda empatou com o Floresta em 1 x 1, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C, nesta segunda-feira, às 18 horas, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O Volta Redonda abriu o placar no primeiro tempo por intermédio de Caio Vitor.

No segundo tempo, debaixo de forte chuva o Floresta empatou com gol de Carlos Renato, aos 14 da etapa final. O time da casa ainda perdeu um pênalti. Flávio Torres foi para cobrança e isolou. O Floresta perdeu a chance de terminar a rodada fora da zona de rebaixamento.