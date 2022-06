Antonio Furtado participa da “Marcha da Família”

Aproximadamente 1.000 pessoas prestigiaram o evento; percurso começou no Aterrado e terminou na Vila Santa Cecília

O deputado federal Delegado Antonio Furtado participou da “Marcha da Família”, realizada no último sábado, dia 18, em Volta Redonda. Mais de 1.000 pessoas marcaram presença no evento, promovido com o objetivo de valorizar a importância da família, sobretudo, diante dos desafios da sociedade atual. Participantes da marcha carregaram cartazes e bandeiras com mensagens positivas. O percurso começou na Praça Sávio Gama, no Aterrado, e foi finalizado na Vila Santa Cecília. O vereador e radialista, Betinho Albertassi, acompanhou Furtado durante o evento.

O deputado ressaltou que, enquanto a “Marcha da Maconha” realizada no final de maio em VR foi um completo fiasco, a “Marcha da Família” se destacou como um exemplo de união, alegria e fé. O parlamentar classificou o evento como uma verdadeira demonstração da força de uma população mobilizada em prol dos princípios cristãos.

– Deu gosto de ver tantas pessoas unidas em favor de um objetivo tão importante, a valorização da família. É a certeza de que o bem sempre vence. Para quem ainda duvidava da força dos cidadãos dessa cidade, o povo volta-redondense deu sua resposta nas ruas, compartilhando amor e paz – frisou.

Betinho Albertassi, que chegou a ser ameaçado por se posicionar contrário à “Marcha da Maconha”, afirmou que não poderia deixar de prestigiar um evento planejado para celebrar a família e a união entre as pessoas.

– Estamos do lado de quem acredita em um futuro melhor. Foi lindo e emocionante de ser ver. As famílias se mobilizaram e transmitiram uma mensagem de esperança e fé. Parabenizo os organizadores do evento por cada detalhe. Foi maravilhoso! – concluiu o vereador.