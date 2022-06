Policiais civis, comandados pela delegada Drª. Juliana Almeida Alves O. Da Costa, da Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher), cumpriram no início da tarde desta segunda-feira, por volta das 13 horas, um Mandado de Prisão Preventiva, contra um homem por violência doméstica, em Volta Redonda

A prisão foi expedida pelo 1º Juizado Especial por lesão corporal, cujo autor havia agredido a vítima apertando os braços e desferindo golpes com cabo de vassoura em 2018, no bairro Ponte Alta (Volta Redonda). Ele foi preso na Rua Santa Isabel, no bairro Retiro, em Volta Redonda.