Barra Mansa Sub-20 vence o Carapebus por 2 x 0

Na tarde deste domingo (22/6), a equipe sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube enfrentou o Carapebus no Estádio Estádio Antônio Gomes Viana, no município da Região Norte Fluminense, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca (Série B2). A equipe barra-mansense venceu por 2 a 0, com gols olímpicos de Vianna.

O primeiro tempo terminou com o empate em 0 a 0. Após a volta do intervalo, aos 21 minutos, o lateral-direito Vianna cobrou um escanteio muito fechado e o goleiro acabou aceitando o gol olímpico, permitindo que o Barra Mansa fizesse 1 a 0 na partida. Aos 26, em lance idêntico, mais uma vez Vianna cobrou escanteio direto e fechado e o goleiro aceitou, possibilitando que o time barra-mansense ampliasse. Placar final da partida: 2 a 0 para o Barra Mansa.

O sub-20 do Barra Mansa volta a campo no próximo domingo (26/6), quando recebe a equipe do Campos, às 15h, no Estádio Leão do Sul, pela última rodada do Campeonato Carioca (Série B2). Uma vitória simples garante o time barra-mansense na semifinal da competição.

22/6/2022 | Carapebus 0x2 Barra Mansa Campeonato Carioca (Série B2) – sub-20 | Estádio Estádio Antônio Gomes Viana, Carapebus | Árbitro: Alessandro Nunes dos Santos | Gols: Vianna (olímpico) e Vianna (olímpico) | Barra Mansa: Cauã Victor; Vianna, Caio Joberto, Cauã Angra e Douglas; Peutrick, Tauan e João Victor; Carlão, Baré e MT (Arthur, João Guilherme, Hallyson, Giva e Pilad). Téc. Selmar Coutinho.