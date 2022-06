Homem é preso após matar três pessoas dentro de ônibus, em Piracicaba

Um homem, de 52 anos, foi preso em flagrante na tarde de terça-feira, após matar a facadas três passageiros e ferir outros três dentro de um ônibus de transporte coletivo urbano da empresa Tupi, no centro de Piracicaba (SP).

Segundo a Polícia Militar, o homem é morador de Piracicaba e não possui passagens criminais. Os agentes disseram que ele estava aparentemente bem calmo durante a abordagem e não parecia ser usuário de drogas.

A faca, que foi encontrada dentro do ônibus da linha Vila Sônia, passará por perícia. O homem entrou no ônibus no Terminal Central de Integração (TCI), no centro da cidade. Durante o trajeto no veículo, atacou as seis vítimas.

Passageiros perceberam que uma viatura policial estava nas proximidades e pediram socorro. Os agentes chegaram rápido e conseguiram deter o agressor no cruzamento da Avenida Armando Salles com a rua São José.

Das vítimas, duas morreram ainda dentro do ônibus. Outra tentou fugir do veículo e caiu na calçada, já sem vida. Dois feridos, um rapaz, de 28 anos, está em estado grave e uma mulher de 60 anos, em estado estável, foram levados para o Hospital dos Fornecedores de Cana. Uma terceira está na UPA Vila Rezende.

Polícia Militar não divulgou as identidades das vítimas.