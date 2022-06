Homem é preso após ameaçar mulher na porta da Deam, em Angra

Um homem, de 37 anos, foi preso em flagrante na quarta-feira-feira, dia 21, após ameaçar de morte a ex-companheira, de 21 anos, na presença de policiais na frente da Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher), em Angra dos Reis.

A ameaça ocorreu no momento em que a ex-companheira se dirigia para registrar um boletim de ocorrência de ameaça de morte. A mulher disse que eles ficaram juntos e tem uma filha de dois anos, mas não aceita o fim do relacionamento.

Ela contou que estava conversando com um vizinho no bairro Nova Angra, quando ele apareceu e começou a fazer ameaças. Ela pegou um ônibus e ele entrou também dizendo vários palavrões na presença de vários passageiros. Ele ficou detido na Deam e vai responder com base na Lei Maria da Penha.