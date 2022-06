Evento aconteceu durante o encontro ‘Seeduc + Perto’, promovido pela Secretaria de Estado de Educação

Os alunos da Escola Vocacionada à Música – Ciep 485 João Batista Barros, no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa, realizaram nesta terça-feira, dia 28, uma apresentação durante evento do Programa ‘Seeduc + Perto’, promovido pela Secretaria de Estado de Educação. A atividade aconteceu no Instituto de Educação Professor Manoel Marinho, em Volta Redonda, e reuniu representantes dos 12 municípios atendidos pela Regional Sul Fluminense.

A Vocacionada à Música foi inaugurada em fevereiro deste ano, em uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Barra Mansa, e oferece educação integral a 97 alunos, que vão desde o 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental até o 3º Ano do Ensino Médio. Os alunos apresentaram hoje as canções “Azul da Cor do Mar”, de Tim Maia, e “Lovely”, de Billy Eilish.

“É muito importante para nossa cidade porque faz com que as pessoas possam conhecer a música a fundo. Isso está sendo um diferencial muito grande entre as prefeituras. Eu tenho tido contato com os municípios na nossa Regional e todos os secretários querem saber como funciona a Escola Vocacionada à Música de Barra Mansa”, comentou o diretor regional da Secretaria de Estado de Educação, Vítor Azevedo.

Também presente no evento, o subsecretário de Gestão Administrativa da Seeduc, Leonardo Morais, enalteceu o trabalho realizado conjuntamente. “É com grande felicidade que estamos em Volta Redonda para divulgar todo o nosso trabalho e ainda contar com a apresentação da primeira escola de música vocacionada à música do Brasil. O Governo do Estado fica muito feliz com essa parceria com a Prefeitura. Nós podemos fazer muito por nossos jovens e pela cultura. É dessa forma que a gente entende que tem que ser a educação”.

O secretário de Educação de Barra Mansa, Marcus Barros, também destacou o sucesso dessa colaboração:

“Nós estamos muito felizes pela participação da SEEDUC, que é nossa parceira. E a apresentação dos alunos já é uma culminância em tão pouco tempo de atividade. Esse tipo de experiência fora do ambiente escolar é fundamental no aprendizado e formação de nossos alunos”.

SEEDUC

Entre os dias 28, 29 e 30 de junho, o Programa ‘Seeduc + Perto’ está na Regional Sul Fluminense em Volta Redonda, Porto Real e Resende para atender todos os servidores e alunos desses municípios e dos municípios adjacentes, que queiram tratar de assuntos referentes à Secretaria de Estado de Educação. Os servidores da Seeduc atendem assuntos referentes a: aposentadoria, quadro de horários, pagamentos, transportes, inspeção escolar, infraestrutura, ouvidoria, movimentação, entre outros.