Homem é baleado no bairro Vila Isabel

Um homem, de 32 anos, foi baleado na noite de sábado, na Rua A, no bairro Vila Isabel, numa região conhecida como Barros Francos, em Três Rios. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e levou a vítima para Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição.

Populares informaram aos agentes que após os disparos três homens fugiram em direção a uma área de mata. A vítima foi encontrada a 100 metros do local do crime. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde do paciente.

O caso foi registrado na delegacia de Três Rios. Até o momento, nenhum suspeito havia sido preso.