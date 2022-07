Carro bate de frente com ônibus na BR-393, em Dorândia

Uma colisão frontal ocorreu entre um veículo GM Celta (Volta Redonda) e um ônibus na manhã desta segunda-feira, por volta das 6h30min, no km 272, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no distrito de Dorândia, em Barra do Piraí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o condutor, de 31 anos, ficou preso nas ferragens. Ele foi socorrido em estado grave e levado para a Santa Casa de Barra do Piraí. No ônibus, que seguia sentido Volta Redonda, ninguém ficou ferido.O condutor sofreu fratura na perna esquerda.

Segundo as primeiras informações o motorista teria perdido o controle do veículo. O trânsito fluiu em meia pista no sentido siga e pare.