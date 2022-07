Policiais militares do GAT apreendem drogas no bairro Monte Castelo

Policiais militares do GAT (Grupo de Ações Táticas) estavam em patrulhamento quando receberam informações sobre um suspeito que estaria guardando e distribuindo drogas, na Rua Cinco, no Jardim Tancredo Neves, no bairro Monte Castelo, Volta Redonda.

Dois suspeitos, de 27 e 24 anos, foram presos nas proximidades com duas mochilas contendo 146 pinos de cocaína, 56 trouxinhas de maconha e oito pedras de crack.

Na residência de um outro suspeito, de 32 anos, foi encontrada uma mala contendo 364 trouxinhas de maconha, 448 pinos de cocaína, oito pedras de crack, material para embalar drogas e R$ 71,00.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.