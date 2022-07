Os ex-jogadores de futebol, Ramires (ex-Chelsea, Cruzeiro, Palmeiras e Seleção Brasileira) e Luan Leite (ex-Voltaço, Portuguesa-RJ e Tombense-MG) e o Fisioterapeuta – Rodrigo Peixoto (idealizador do departamento médico do Voltaço em 2015 e com passagens pelo futebol português), inauguraram na última terça-feira 05/07, terça-feira, em Volta Redonda o Studio de Treinamentos e Reabilitação Física 2RL.O Studio fica na Rua Maurilio Gomes da Silveira, 249, Monte Castelo, na região Central de Volta Redonda. O 2RL foi idealizado com a proposta de concentrar em um só espaço, atividades que vão desde a preparação física, manutenção da saúde (com modernos e diferenciados equipamentos de academia), a trabalhos de prevenção e reabilitação física de atletas profissionais e pessoas comuns em um espaço de fisioterapia e reabilitação.

O 2RL conta com uma metodologia de trabalho diferenciada, voltada para o desenvolvimento e aprimoramento dos movimentos do corpo humano, que são essenciais para a manutenção da qualidade de vida das pessoas.

Rodrigo que também é professor universitário e entusiasta e criador do método de reabilitação pelo movimento RPX, tema sobre o qual já realizou palestras em clubes como Flamengo e Fluminense), detalhou qual é o objetivo e como serão realizados os trabalhos de reabilitação treinamentos do Studio.

– Nós temos como objetivo contemplar o movimento humano, todas as formas de se mover e tornar eficiente as restrições do movimento de pessoas de todas as idades e condições físicas. O movimento é algo essencial para qualidade de vida e aqui realizaremos trabalhos que visam potencializar estas valências dentro das necessidades do dia a dia das pessoas e do desporto (no caso dos atletas), explicou Rodrigo Peixoto.

Escolha da equipe

Luan Leite que é profissional de Educação Física, contou que ele juntamente com os seus sócios, buscaram na região sul fluminense profissionais e estagiários que se alinhassem com a nova metodologia de trabalho do Studio.

– Aqui na região temos profissionais e estagiários de ótimo nível e foi acreditando nisto que procuramos montar uma equipe com colaboradores que se alinhassem a forma de trabalho e atendimento aos clientes que consideramos ideal, pois aqui todos os clientes são especiais e merecem muita atenção nos treinamentos e cuidados com a saúde, contou Luan Leite.

Satisfação em investir e gerar empregos e renda para as pessoas da região

Ramires afirmou estar muito feliz em poder retornar ao sul fluminense e participar de um empreendimento que já está gerando empregos e vai ajudar a melhorar a saúde e qualidade de vida a partir da atividade física.

– Eu tenho uma amizade muito grande com o Luan (jogamos juntos no Joinville), conhecia o trabalho do Rodrigo (que dispensa comentários) e quando eles me convidaram para este projeto eu fiquei muito empolgado com o que foi apresentado. Por toda estrutura que foi montada eu tenho a certeza que vai dar tudo certo. Fico muito feliz em voltar a nossa região e poder colaborar com a geração de empregos e renda, prática do esporte, recuperação da condição física e de alguma forma melhorar a vida das pessoas, afirmou Ramires. Fotos: Adllas Gabriel