Corpo de homem é encontrado no Paraíba do Sul

O corpo de um homem foi encontrado no Rio Paraíba do Sul, na tarde desta terça-feira (12), em Volta Redonda. O cadáver foi visto por populares na Rua Jorge Benedito Alves, no bairro Belmonte.

O corpo ainda não foi identificado e foi visto boiando ao lado do galho de uma árvore. Os bombeiros confirmaram a ocorrência e informaram terem sido acionados às 15h50min.

O cadáver foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) no bairro Três Poços. As causas da morte ainda são desconhecidas. (Foto: Polícia Militar)