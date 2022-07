Partida será nesta segunda-feira, dia 25, às 20h30, no estádio Raulino de Oliveira

Na reta final da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda recebe o Ypiranga-RS nesta segunda-feira, dia 25, às 20h30, no Raulino de Oliveira, pela 16ª rodada, em um confronto direto pelo G8 da Série C. O Esquadrão de Aço está na sexta colocação com 23 pontos, quatro a mais que a equipe gaúcha, que ocupa a 13ª posição.

Por isso, o comandante do Voltaço Rogério Corrêa desta a importância da vitória, porque reaproxima o time cada vez da classificação para a próxima fase, além de segurar um adversário direto.

– É um jogo de suma importância, assim como vem sendo todos os jogos. Estamos na reta final de competição, temos mais dois jogos em casa e precisamos vencê-los para nos aproximar da classificação. Este contra o Ypiranga é um confronto direto, por isso, precisamos vencer para ficarmos mais próximos da classificação possível. Vai ser um grande jogo, contra um adversário muito qualificado, mas temos a capacidade de fazer uma boa atuação e sair com os três pontos – destacou.

O técnico tricolor ainda falou sobre a diferença que o apoio da torcida faz e convocou os torcedores do Voltaço para irem ao Raulino de Oliveira.

– É uma coisa que sofremos muito quando vamos jogar fora de casa. Pegamos vários estádios cheios e isso impulsiona o time da casa. E estamos precisando desta força. Às vezes temos poucos, mas são torcedores que vão lá torcer pela gente, e isso já é muito legal. Imagina com um estádio um pouco mais cheio? Será super agradável para os jogadores e uma pressão extra para cima do adversário. Então é importante demais a torcida do Volta Redonda comparecer neste jogo e jogar junto com o time – convocou.

Para este confronto, o Volta Redonda terá o retorno do atacante Pedrinho, que cumpriu suspensão automática na rodada passada. Já falando sobre desfalque, o Voltaço não poderá contar com o volante Bruno Barra, que recebeu o seu terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Promoção de ingressos

O ingresso diante do Ypiranga-RS, segunda-feira, dia 25, às 20h30, está sendo vendido a R$ 20. Quem comprar, irá ganhar a entrada para o confronto diante do America, quinta-feira, dia 28, às 14h45, em partida válida pela última rodada da Taça Corcovado, segundo turno do Campeonato Carioca A2.

Os ingressos já estão sendo vendidos nos seguintes pontos de venda:

Drogarias Povão

– Unidades Volta Redonda: bairros: Amaral Peixoto, Vila Santa Cecília e Retiro.

– Unidades Barra Mansa: Avenida Joaquim Leite, no Centro.

Supermercado Empório Brasil

– Loja do Retiro

Bilheteria do Raulino de Oliveira

– apenas na segunda-feira, dia 25, a partir das 18h.

Gratuidades

As gratuidades serão distribuídas nesta segunda-feira, dia 25, a partir das 18h, nas bilheterias do estádio Raulino de Oliveira.

