Leitores cadastrados também poderão verificar a disponibilidade dos livros, reservar e renovar empréstimos.

Uma grande novidade para a cultura de Resende. A Biblioteca Pública de Resende Dr. Jandyr César Sampaio segue em processo de modernização e agora passa a disponibilizar o catálogo de forma online para a consulta de todos os seus 16 mil títulos do acervo. Os leitores, agora, conseguirão consultar de qualquer lugar os títulos existentes e verificar a disponibilidade de obras para empréstimo. Além disso, poderão efetuar reservas, renovar empréstimos e consultar históricos.

A consulta ao acervo poderá ser feita por computadores e dispositivos móveis (android ou iOS), como celulares e tablets, ou qualquer outro que possua um navegador atualizado e uma conexão com a internet.

O link está disponível no site institucional da Prefeitura de Resende. Vá em: Menu – Carta de Serviços – Biblioteca. Ou então, basta acessar o portal pelo link bibliotecaresende.phlnet.com.br e o leitor será direcionado ao catálogo. O presidente da Funda

Pesquisa de acervo online:

Para pesquisar, não é necessário possuir um “login”; e “senha”;. Clique no menu Buscar e digite o termo desejado. O próprio sistema dá dicas de buscas a serem seguidas. A pesquisa bibliográfica permite recuperar as obras registradas no acervo da biblioteca, a partir de dados como Título, Autor, Assunto, ISBN, ISSN, Editora e Série. Somente usuários cadastrados poderão fazer reservas e renovar empréstimos.

Como se cadastrar: Apresentar RG e CPF, ou CNH, comprovante de residência, um e-mail e número de telefone. O cadastro deverá ser feito presencialmente.