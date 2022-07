Começa nesta quinta-feira a tradicional Festa de Pentagna

Começa nesta quinta-feira, dia 28, e vai até domingo (31), a 163ª Edição da Festa de São Sebastião do Rio Bonito, Padroeiro de Pentagna, distrito de Valença (RJ)

O evento é organizado pela Paróquia São Sebastião com o apoio da comunidade e dos devotos do Santo. De acordo com a comissão organizadora, a abertura da festa está marcada com a realização da Santa Missa, às 19h30min, celebrada pelo Padre Gétero. Logo após será realizado o tradicional leilão de prendas. Na programação musical, o primeiro dia será animado pelo conhecido “Sereia dos Teclados”.

No último dia de Festa, dia 31, pela manhã, haverá missa às 10 horas, celebrada pelo Padre Gétero. Às 18 horas com a presença dos devotos, será realizada uma procissão com a imagem de São Sebastião, pelas ruas do distrito. Após o final do cortejo será realizada a Santa Missa, celebrada pelo Bispo Dom Nelson. A queima de fogos está programada após o término da celebração religiosa. Para finalizar, Show com Ika dos Teclados.

Confira a programação completa

DIA 28 DE JULHO (Quinta-Feira)

19h30min – Abertura da Festa com a Santa Missa com o Padre Gétero, e logo após será realizado o tradicional Leilão de Prendas.

20 horas – Show Musical com Sereia dos Teclados

DIA 29 DE JULHO (Sexta-Feira)

19 horas – Santa Missa com o Padre Nicácio, e logo após será realizado o tradicional Leilão de Prendas.

20 horas – Show Musical com Daniel Rodrigues

DIA 30 DE JULHO (Sábado)

8h30min – Benção aos participantes de um Passeio Ciclístico

10 horas – Benção dos Artesãos da Feira realizada na Praça

19 horas – Santa Missa, celebrada pelo Padre Jeferson, e logo após será realizado o tradicional Leilão de Prendas.

21 horas – Show com os Mineirinhos do Forró

DIA 31 DE JULHO (Domingo)

10 horas – Santa Missa, celebrada pelo Padre Gétero

18 horas – Procissão com a imagem de São Sebastião, e após será celerada a Santa Missa pelo Bispo Dom Nelson.

19h30min – Tradicional Queima de Fogos

20 horas – Show com Ika dos Teclados