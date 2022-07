Caminhão carregado com amido tomba na Serra das Araras

Uma carreta carregada com 25 toneladas de amido tombou na manhã desta sexta-feira, no km 222, da Rodovia Presidente Dutra, descida da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

O condutor da carreta, de 41 anos, teve ferimentos leves e foi levado pelo Resgate da NovaDutra para o Hospital Flávio Leal, em Piraí. O trânsito fluiu pela faixa da esquerda. O congestionamento chegou a quatro quilômetros.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve saque da mercadoria, pois são bags de uma tonelada cada um A carga seguia de Uberlândia (MG) para Guapimirim (RJ).