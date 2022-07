Santuário Diocesano é inaugurado em Barra Mansa

Festejos foram celebrados com santa missa e atrações, food-trucks e feira livre. Programação segue neste domingo, no distrito de Floriano

Barra Mansa, cortada pela Rodovia Presidente Dutra, sempre foi ponto de passagem para fiéis rumo ao Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo. Mas a partir deste sábado, dia 30, a cidade passou a ser ponto de peregrinação com a inauguração do Santuário Diocesano de Adoração Coração Eucarístico de Jesus, no distrito de Floriano. A celebração de ereção do altar foi presidida na noite deste sábado, 30, pelo Bispo Diocesano, Dom Luiz Henrique, e contou com a participação de padres, diáconos e seminaristas.

O Santuário, localizado à margem da Via Dutra, na altura da saída 290, na pista sentido São Paulo, fará parte da ‘rota da fé’.

De acordo com a gerente de Turismo, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bhella Santos, com a inauguração do Santuário, Barra Mansa inicia o seu processo de se tornar um destino para o turismo religioso. “Com a inauguração do santuário nós começamos a fazer o trabalho religioso em toda cidade. Estamos entrando na ‘rota da fé’ com o templo de Adoração Coração Eucarístico de Jesus e em breve teremos a entrega das obras de restauração da Igreja de Nossa Senhora do Amparo, que é a segunda mais antiga de Barra Mansa e é tombada como Patrimônio Histórico Estadual. Para isso precisamos tratar os nossos turistas e as pessoas que vierem ao santuário de maneira adequada, trabalhando todo o entorno da igreja e a população para que não sinta tanto o impacto do número de pessoas que vão visitar Floriano e, em breve, Amparo. Então a gente vai fazer agora um trabalho voltado especificamente com os moradores onde se encontram essas igrejas. É uma emoção muito grande participar deste momento. Para esta festa em Floriano, nós trabalhamos para dar apoio às atividades religiosas, trazendo shows, os food-trucks, artesanato – Feira de Quinta e brinquedos para as crianças”, destacou Bhella.

O Bispo Diocesano, Dom Luiz Henrique, também falou da entrada de Barra Mansa na ‘rota da fé’. “Estamos à beira da Dutra, onde passam milhares de pessoas diariamente e que vão encontrar aqui no Santuário um espaço de refúgio dos peregrinos que querem paz, que querem se afastar da vida frenética e da agitação do mundo. Aqui neste percurso da rota da Dutra estamos agora contribuindo com mais um santuário para se tornar a ‘rota da fé’. Quantos peregrinos passam por aqui e agora poderão ter um momento de refrigério espiritual, conforto, alento na sua peregrinação”, disse o bispo.

O pároco da Paróquia Nossa Senhora das Dores e reitor do Santuário, Padre Ronaldo Costa, falou de sua emoção com a inauguração e de poder estar responsável por cuidar do espaço. É uma emoção cheia de gratidão e de espiritualidade. Emoção por quê? Porque aqui nessa igreja Jesus vai estar exposto para adoração, para acolher as pessoas, para abraçar, para curar, para realizar tantos milagres e é uma emoção, por isso, porque eu sei que muitas pessoas vão encontrar Jesus aqui e muitos vão ter a oportunidade de serem abraçadas nas suas dores, nas suas dificuldades e encontrar o amor de Jesus, esse é o sentimento”, afirmou o pároco, que também agradeceu o apoio da prefeitura na preparação para a festividade de inauguração.

“Agradeço muito ao prefeito e toda a sua equipe que esteve presente nesses últimos dias aqui em Floriano. Cuidando do nosso distrito e se colocando à disposição para trabalhar em prol do nosso Santuário”, finalizou.

Funcionamento

O Santuário está localizado na Praça Ludovico Egalon, nº 18, no distrito de Floriano e estará aberto diariamente a partir das 7h, com Santas Missas ao meio-dia e às 19h30. A igreja informa ainda que, nesta primeira semana, devido ao retiro dos padres da diocese, o santuário terá apenas missa ao meio-dia. Para mais informações entre em contato com os telefones: (24) 3353-4173.

Programação deste domingo

Os festejos de inauguração seguem neste domingo, dia 31, os fiéis puderam acompanhar Santa Missa às 12h e aproveitar durante todo o dia os food trucks, feira de artesanato e brinquedo para as crianças. Logo mais à noite, haverá missa às 17h e o encerramento da festa será com show do cantor Vitão e Banda, a partir das 21h.