Policia Militar apreende moto sem documentação, em Valença

Policiais militares estavam em patrulhamento no sábado, por volta das 16h20 min, quando observaram dois jovens, de 15 anos, que estavam numa moto Honda Bis, (preta), com placa de Resende (RJ), na Avenida Duque Costa, no bairro Jardim Valença, em Valença.

Os suspeitos empreenderam fuga, mas foram alcançados dois quilômetros à frente. Nada de ilícito foi encontrado com os dois jovens. Ao verificar a documentação da moto foi observado que não havia CRLV (Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo) e o condutor não possuía a CNH.

Os dois jovens e a motocicleta foram levados para a Delegacia de Polícia, onde a moto ficou aprendida no pátio da Guarda Municipal de Barra do Piraí. Os adolescentes foram liberados.