PRF recupera carro roubado na Dutra em Barra Mansa

A equipe Bravo da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um veículo VW Gol 1.0, com placa de Curitiba (PR), conduzido por uma mulher, de 28 anos, na tarde de terça-feira, por volta das 15 horas, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Durante consulta aos sistemas foi constatado haver registro de furto para o veículo ocorrido em 25 de julho de 2022 no município do Rio de Janeiro. A condutora alegou que havia locado o veículo, apresentando um contrato de uma empresa de locação.

Diante dos fatos, a condutora foi detida e a ocorrência encaminhada para a 90ª DP, de Barra Mansa, para registro do fato e da recuperação do veículo furtado.