Volta Redonda terá plantão de vacinação e testagem neste fim de semana

‘Rua de Compras’ no Santo Agostinho também contará com local para vacinar contra Covid-19 e gripe, das 9h às 16h

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai oferecer durante todo o final de semana, dias 13 (sábado) e 14 (domingo), plantão de vacinação e testagem para Covid-19. Neste sábado, a “Rua de Compras”, que será realizada na Avenida Jaime Martins, no bairro Santo Agostinho, será ponto de aplicação de doses contra a Covid-19 e Influenza (gripe), das 9h às 16h.

Além disso, as Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) dos bairros 249 e Vila Mury também ficarão abertas para vacinação e testes para o diagnóstico do coronavírus. O horário de funcionamento será das 8h às 18h30.

A Central de Testagem – localizada no antigo Laboratório Municipal, no Hospital Dr. Nelson Gonçalves, bairro Aterrado – estará com funcionamento das 7h às 19h.

A secretaria de Saúde orienta que pessoas que estejam com sintomas gripais (coriza, dor de cabeça, febre, dor de garganta, perda do olfato ou paladar) procurem atendimento nestas unidades durante o fim de semana. É recomendado que o paciente leve seu álcool em gel e tenha uma caneta para preencher a ficha no local de testagem. O uso de máscara é obrigatório.

Outros locais de vacinação

Além das unidades de saúde citadas acima, o Zoológico Municipal (9h às 16), Shopping Park Sul (10h às 20h) e Sider Shopping (sábado, das 10h às 20h / domingo, das 14h às 20h) também estarão aplicando doses contra Covid-19 e gripe.

Todas as pessoas acima de 18 anos que já tenham recebido a 3ª dose há mais de quatro meses devem se vacinar. A terceira dose está disponível para pessoas a partir de 12 anos que receberam a 2ª há pelo menos quatro meses. Já a primeira e a segunda dose estão liberadas para crianças a partir de 3 anos.

Lembrando que a segunda dose da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos foi antecipada, agora com intervalo de 21 dias. Para as crianças com 3 e 4 anos a vacina utilizada é a CoronaVac, e a segunda dose é aplicada com intervalo de 28 dias.

Já a de Influenza, toda a população, a partir de seis meses de idade, pode se imunizar.

Para receber as doses é preciso apresentar caderneta de vacinação, CPF ou cartão SUS.