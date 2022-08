Zagueiro Ramon está de volta ao Barra Mansa

O Barra Mansa Futebol Clube segue se preparando para o Campeonato Carioca (Série B2) de Profissionais. O zagueiro Ramon é mais um reforço para o setor defensivo. O atleta obteve boas atuações pelo Leão do Sul na temporada passada, incluindo a vitória por 2 a 0 sobre o Queimados, quando marcou um dos gols.

Ramon falou sobre a motivação por estar de volta ao Barra Mansa:

“Estou muito feliz e ainda mais motivado por poder vestir essa camisa novamente em mais uma temporada. Queria agradecer primeiro a Deus, minha família que tem me apoiado sempre e alguns amigos. Uma temporada onde o clube está estruturado e com um projeto muito bom. O elenco está trabalhando forte. Estamos focados e o objetivo é um só: conseguir o acesso. Este ano tenho certeza que iremos brigar nas cabeças. E queria dizer à torcida que compareça para nos apoiar e que dentro de campo iremos entregar tudo de nós.”

O zagueiro ainda falou sobre como gosta te atuar em campo:

“Jogo de Zagueiro pelo lado esquerdo. Tenho uma bola aérea forte, uma boa saída de jogo, um bom passe e gosto de utilizar bastante isso saindo mais para o jogo.”

O Barra Mansa vem treinando visando a estreia no Campeonato Carioca (Série B2), marcada para o dia 11 de setembro, às 15h, contra a equipe do Carapebus, no Estádio Leão do Sul.

RAMON

Ramon Silva do Nascimento

Posição: zagueiro

Nascimento: 8/4/1997

Cidade natal: Piraí

Último clube: Barra Mansa

Por Diogo de Oliveira Paula

Foto: BMFC (divulgação)