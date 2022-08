Gato no topo de árvore mobiliza bombeiros de Volta Redonda

Um gato no topo de uma árvore do bairro Monte Castelo, em Volta Redonda, está mobilizando o Corpo de Bombeiros desde a manhã desta segunda-feira (15). A árvore fica ao lado de um ponto de ônibus da Rua Ghandi.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no momento desta publicação, o gato ainda permanecia no local, entre os fios de alta tensão da Light. De acordo com a corporação, só será possível fazer o resgate do animal depois que a Light desligar a energia dos postes para que os agentes responsáveis pelo resgate não corram o risco de levar choque.

O INFORMA CIDADE entrou em contato com a assessoria da Light, mas até o momento desta publicação não foi dada nenhuma resposta da empresa. A notícia será atualizada assim que a Light enviar uma posição oficial sobre o fato. (Foto: Redes Sociais)